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Наименование закупки
Закупка Монитора ЖК цв. модель SL28P2K, серии IDP2810SQ модификации IDP2810SQ-VM, производства WIDE Corp., с пультом ДУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2018 13:50
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 499 940-02-22
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
tender@gskb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцев Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Монитора ЖК цв. модель SL28P2K, серии IDP2810SQ модификации IDP2810SQ-VM, производства WIDE Corp., с пультом ДУ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.11.2018 13:00 GMT +330.11.2018 13:0030.11.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76723Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Монитора ЖК цв. модель SL28P2K, серии IDP2810SQ модификации IDP2810SQ-VM, производства WIDE Corp., с пультом ДУ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 110.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Авансовый платёж в размере 50%, доплата 50% перед отгрузкой по получению письменного уведомления поставщика о готовности отгрузки товара. Доставка за счёт поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Кол-во: 4.000