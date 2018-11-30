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    Главная / Торги / Закупка Монитора ЖК цв. модель SL28P2K, серии IDP2810SQ модификации IDP2810SQ-VM, производства WIDE Corp., с пультом ДУ

    Закупка Монитора ЖК цв. модель SL28P2K, серии IDP2810SQ модификации IDP2810SQ-VM, производства WIDE Corp., с пультом ДУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.11.2018 13:0030.11.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76723Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76723

    Наименование закупки

    Закупка Монитора ЖК цв. модель SL28P2K, серии IDP2810SQ модификации IDP2810SQ-VM, производства WIDE Corp., с пультом ДУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2018 13:50

    Документация процедуры

    светодиодный_экран_для_воздушного_контроля_(003).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Юридический адрес

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Почтовый адрес

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Контактный телефон

    +7 499 940-02-22

    Факс

    +7 499 940-09-99

    Адрес электронной почты

    tender@gskb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка Монитора ЖК цв. модель SL28P2K, серии IDP2810SQ модификации IDP2810SQ-VM, производства WIDE Corp., с пультом ДУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.11.2018 13:00 GMT +330.11.2018 13:0030.11.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76723Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Монитора ЖК цв. модель SL28P2K, серии IDP2810SQ модификации IDP2810SQ-VM, производства WIDE Corp., с пультом ДУ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 110.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансовый платёж в размере 50%, доплата 50% перед отгрузкой по получению письменного уведомления поставщика о готовности отгрузки товара. Доставка за счёт поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО НПО АЛМАЗ
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Адрес местонахождения

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монитор ЖК цв. модель SL28P2K, серии IDP2810SQ модификации IDP2810SQ-VM, производства WIDE Corp., с пультом ДУ"

    Кол-во: 4.000

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    Прием заявок:
    10.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    472 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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