www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка и установка жалюзи-плиссе для Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2018 11:06
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Почтовый адрес
690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71
Контактный телефон
+7 423 227-74-68
Факс
Адрес электронной почты
05dguUOZiE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и установка жалюзи-плиссе для Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.11.2018 18:00 GMT +325.11.2018 18:0025.11.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76710Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и установка жалюзи-плиссе для Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 73а - склад Дальневосточного ГУ Банка РоссииРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно техническому заданию
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Дальневосточное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Дальневосточное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71
Кол-во: 3.000