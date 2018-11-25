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    Главная / Торги / Поставка и установка жалюзи-плиссе для Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Поставка и установка жалюзи-плиссе для Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.11.2018 18:0025.11.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76710Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76710

    Наименование закупки

    Поставка и установка жалюзи-плиссе для Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2018 11:06

    Документация процедуры

    Прил_1_(Техническое_задание).docx

    Прил_2_(Рекомендуемая_форма).docx

    Запрос_информации_для_ЭТП.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Дальневосточное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71

    Контактный телефон

    +7 423 227-74-68

    Факс

    Адрес электронной почты

    05dguUOZiE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка и установка жалюзи-плиссе для Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.11.2018 18:00 GMT +325.11.2018 18:0025.11.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76710Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и установка жалюзи-плиссе для Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 73а - склад Дальневосточного ГУ Банка РоссииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно техническому заданию

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Дальневосточное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Дальневосточное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жалюзи-плиссе"

    Кол-во: 3.000

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