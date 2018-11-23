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    Главная / Торги / Блок цилиндров КАМАЗ Евро3,4 в сборе Камминз 6 iSBe 4955412, 3973829, 4946586,4991099,4908383,5302096

    Блок цилиндров КАМАЗ Евро3,4 в сборе Камминз 6 iSBe 4955412, 3973829, 4946586,4991099,4908383,5302096

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2018 09:0023.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76706Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76706

    Наименование закупки

    Блок цилиндров КАМАЗ Евро3,4 в сборе Камминз 6 iSBe 4955412, 3973829, 4946586,4991099,4908383,5302096

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2018 10:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Юридический адрес

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Контактный телефон

    +7 3532 34-32-50

    Факс

    +7 3532 34-32-51

    Адрес электронной почты

    main@ak1825.e4u.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Блок цилиндров КАМАЗ Евро3,4 в сборе Камминз 6 iSBe 4955412, 3973829, 4946586,4991099,4908383,5302096

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.11.2018 09:00 GMT +323.11.2018 09:0023.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76706Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Блок цилиндров КАМАЗ Евро3,4 в сборе Камминз 6 iSBe 4955412, 3973829, 4946586,4991099,4908383,5302096

    Начальная цена

    118 161,02

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Оренбургская область г. Оренбург, ул. Лесозащитная,20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата товара в течении 30 дней с момента поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "АК № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Адрес местонахождения

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок цилиндров в сборе КАМАЗ Евро-3, 4 Камминз 6ISBe 4955412, 3973829, 4946586, 4991099, 4908383, 5302096"

    Кол-во: 1.000

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