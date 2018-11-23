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Наименование закупки
Блок цилиндров КАМАЗ Евро3,4 в сборе Камминз 6 iSBe 4955412, 3973829, 4946586,4991099,4908383,5302096
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2018 10:32
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,
Почтовый адрес
460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Контактный телефон
+7 3532 34-32-50
Факс
+7 3532 34-32-51
Адрес электронной почты
main@ak1825.e4u.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Блок цилиндров КАМАЗ Евро3,4 в сборе Камминз 6 iSBe 4955412, 3973829, 4946586,4991099,4908383,5302096
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.11.2018 09:00 GMT +323.11.2018 09:0023.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76706Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Блок цилиндров КАМАЗ Евро3,4 в сборе Камминз 6 iSBe 4955412, 3973829, 4946586,4991099,4908383,5302096
Начальная цена
118 161,02
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, Оренбургская область г. Оренбург, ул. Лесозащитная,20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата товара в течении 30 дней с момента поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "АК № 1825"
Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"
Адрес местонахождения
460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,
460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Кол-во: 1.000