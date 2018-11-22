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    Главная / Торги / ТОиТР Траккер 702

    ТОиТР Траккер 702

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.11.2018 13:0022.11.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76702Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76702

    Наименование закупки

    ТОиТР Траккер 702

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2018 10:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТРАКСЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ПОЛИТРАКСЕРВИС"

    Юридический адрес

    603108, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Электровозная, 7

    Почтовый адрес

    603108, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Электровозная, 7

    Контактный телефон

    +7 951 907-59-09

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    director@iveco-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гриднев Владислав Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТОиТР Траккер 702

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.11.2018 13:00 GMT +322.11.2018 13:0022.11.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76702Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТОиТР Траккер 702

    Начальная цена

    139 068,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижний Новгород, ул.Электровозная, 7ГРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата после поставки в теч. 60 дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ПОЛИТРАКСЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ПОЛИТРАКСЕРВИС"

    Адрес местонахождения

    603108, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Электровозная, 7

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "подшипник полуоси ПМ (с внутр.втулкой) Траккер 6*6"

    Кол-во: 2.000

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