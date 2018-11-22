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Наименование закупки
ТОиТР Траккер 702
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2018 10:10
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603108, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Электровозная, 7
Почтовый адрес
603108, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Электровозная, 7
Контактный телефон
+7 951 907-59-09
Факс
--
Адрес электронной почты
director@iveco-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гриднев Владислав Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТОиТР Траккер 702
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.11.2018 13:00 GMT +322.11.2018 13:0022.11.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76702Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТОиТР Траккер 702
Начальная цена
139 068,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижний Новгород, ул.Электровозная, 7ГРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% оплата после поставки в теч. 60 дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ПОЛИТРАКСЕРВИС"
Все закупки и тендеры ООО "ПОЛИТРАКСЕРВИС"
Адрес местонахождения
603108, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Электровозная, 7
Кол-во: 2.000