Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течении 30 дней с момента 100% поставки. Транспортные расходы до Санкт-Петербург, ул. Рябчикова 19-А МТБ "Красное Село" УМТСиК входят в стоимость продукции. Доставка автотранспортом. Сдача товара компетентным представителем на складе получателя. Предоставление сертификатов соответствия таможенного союза, заверенных печатью поставщика. Запчасти должны быть в заводской упаковке с указанием каталожного номера. Поставка оригинальных запчастей.