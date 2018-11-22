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    Главная / Торги / Замок врезной (с личинкой "Палладиум")

    Замок врезной (с личинкой "Палладиум")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.11.2018 09:0022.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76688Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76688

    Наименование закупки

    Замок врезной (с личинкой "Палладиум")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2018 08:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ОЦСОГПВИИ"

    Юридический адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2

    Почтовый адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2

    Контактный телефон

    +7 831 417-27-86

    Факс

    Адрес электронной почты

    gbu.17@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Замок врезной (с личинкой "Палладиум")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.11.2018 09:00 GMT +322.11.2018 09:0022.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76688Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замок врезной (с личинкой "Палладиум")

    Начальная цена

    1 100,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Н.Новгород, ул. В Шишкова, 2/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ОЦСОГПВИИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ОЦСОГПВИИ"

    Адрес местонахождения

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дверь противопожарная двупольная ДПМ EI-60 2070х1250ММ светло-серый RAL 9016 В комплекте угловая коробка с низким порогом 20ММ, доводчик 630, уплотнитель от горячего и холодного дыма, анкерные болты, замок врезной ПП, нажимная ручка"

    Кол-во: 1.000

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