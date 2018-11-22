Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента подписания первичных документов. Расходы по доставке должны быть включены в стоимость МТР. Доставка осуществляется силами поставщика в адрес покупателя.