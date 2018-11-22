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    Главная / Торги / Поставка папок для ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Поставка папок для ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.11.2018 09:3022.11.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76687Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76687

    Наименование закупки

    Поставка папок для ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2018 08:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 861 200-49-00 доб. 33471

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    o.safonova@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка папок для ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.11.2018 09:30 GMT +322.11.2018 09:3022.11.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76687Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка папок для ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Начальная цена

    30 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, ст.Каневская, ул.Горького,262/1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента подписания первичных документов. Расходы по доставке должны быть включены в стоимость МТР. Доставка осуществляется силами поставщика в адрес покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом Bantex Economy Plus 80ММ синяя"

    Кол-во: 100.000

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