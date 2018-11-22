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    Главная / Торги / Закупка газа для МИЖУ п.Ханымей

    Закупка газа для МИЖУ п.Ханымей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.11.2018 05:3022.11.2018 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76685Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76685

    Наименование закупки

    Закупка газа для МИЖУ п.Ханымей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2018 09:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 28-38-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    telegraf@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка газа для МИЖУ п.Ханымей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.11.2018 05:30 GMT +322.11.2018 05:3022.11.2018 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76685Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка газа для МИЖУ п.Ханымей

    Начальная цена

    466 085,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, поселок Ханымей. Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента приемки МТР на складе Заказчика. В стоимость включена доставка углекислоты до склада Покупателя транспортной цистерной и проведение заправки резервуара МИЖУ. Поставщик обязан предоставить необходимую нормативно-техническую документацию на продукцию (паспорта, сертификаты (декларации). Поставщик находится территориально в Тюменской области.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Двуокись углерода сжиженная высший сорт ГОСТ 8050-85"

    Кол-во: 15500.000

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