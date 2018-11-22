Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 30 дней с момента приемки МТР на складе Заказчика. В стоимость включена доставка углекислоты до склада Покупателя транспортной цистерной и проведение заправки резервуара МИЖУ. Поставщик обязан предоставить необходимую нормативно-техническую документацию на продукцию (паспорта, сертификаты (декларации). Поставщик находится территориально в Тюменской области.