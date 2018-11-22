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    Главная / Торги / Поставка комплектующих к аппартам дыхательным и искусственной вентиляции легких для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Поставка комплектующих к аппартам дыхательным и искусственной вентиляции легких для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.11.2018 08:0022.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76684Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76684

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих к аппартам дыхательным и искусственной вентиляции легких для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2018 08:49

    Документация процедуры

    договор_ким_дыхательные.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-02-43

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    t.balashova@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашова Татьяна Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих к аппартам дыхательным и искусственной вентиляции легких для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.11.2018 08:00 GMT +322.11.2018 08:0022.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76684Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих к аппартам дыхательным и искусственной вентиляции легких для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    95 884,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спасательное устройство капюшонного типа "КАМПО" 9В5.893.83 совместимое с дыхательным устройством ПМ-2000 для АП "ОМЕГА"""

    Кол-во: 3.000

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