Поставка календарей квартальных для нужд ООО "Газпром трансщаз Волгоград"

"Позиция 1" "Календарь квартальный 370х820ММ красочность: календарные блоки типовые– 4+0, заставка – 4+0 (лакировка), подложки – 1+0 бумага на содержание – мелованная 90 г/м кв., на подложку и заставку – хромэрзац -картон 300 г/м кв, размещение логотипа и наименования Заказчика на заставке и подложках три спиральные навивки полиэтиленовый пакет с еврослотом ООО "Артифо" Россия"

Кол-во: 600.000