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    Главная / Торги / Поставка календарей квартальных для нужд ООО "Газпром трансщаз Волгоград"

    Поставка календарей квартальных для нужд ООО "Газпром трансщаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.11.2018 08:0022.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76676Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76676

    Наименование закупки

    Поставка календарей квартальных для нужд ООО "Газпром трансщаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2018 08:17

    Документация процедуры

    договор_ким_календари.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-02-43

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    t.balashova@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашова Татьяна Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка календарей квартальных для нужд ООО "Газпром трансщаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.11.2018 08:00 GMT +322.11.2018 08:0022.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76676Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка календарей квартальных для нужд ООО "Газпром трансщаз Волгоград"

    Начальная цена

    127 116,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, в соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Календарь квартальный 370х820ММ красочность: календарные блоки типовые– 4+0, заставка – 4+0 (лакировка), подложки – 1+0 бумага на содержание – мелованная 90 г/м кв., на подложку и заставку – хромэрзац -картон 300 г/м кв, размещение логотипа и наименования Заказчика на заставке и подложках три спиральные навивки полиэтиленовый пакет с еврослотом ООО "Артифо" Россия"

    Кол-во: 600.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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