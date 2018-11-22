Поставка материалов для крепления и стыковки строительных конструкций

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленной Продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 30 (тридцати) рабочих дней месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12. Стоимость поставляемой продукции включает в себя все расходы, связанные с доставкой Продукции до Покупателя, включая транспортные услуги, стоимость тары, упаковки, маркировки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору.