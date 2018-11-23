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    Главная / Торги / Поставка МТР (Вода питьевая бутилированная)

    Поставка МТР (Вода питьевая бутилированная)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2018 07:0023.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76666Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76666

    Наименование закупки

    Поставка МТР (Вода питьевая бутилированная)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2018 07:31

    Документация процедуры

    Тех_задание_на_поставку_воды.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР (Вода питьевая бутилированная)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.11.2018 07:00 GMT +323.11.2018 07:0023.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76666Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР (Вода питьевая бутилированная)

    Начальная цена

    420 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Новый Уренгой, улица Геологоразведчиков д.9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    статья «МТР на технологические нужды и капитальный ремонт» а) "Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.» (пункт включается в текст Договора, если указана статья платежного баланса «МТР на технологические нужды и капитальный ремонт», а Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства); б) "Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.» (пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода питьевая бутилированная очищенная "Чистая вода Новоуренгойская" негазированная 1 категория 19.3ЛИТР(ДМ³) СанПин 2.1.4.1116-02"

    Кол-во: 2400.000

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