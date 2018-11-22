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    Главная / Торги / Приобретение ОНТМ (Шкаф лабораторный вытяжной)

    Приобретение ОНТМ (Шкаф лабораторный вытяжной)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.11.2018 07:0022.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76664Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76664

    Наименование закупки

    Приобретение ОНТМ (Шкаф лабораторный вытяжной)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2018 07:18

    Документация процедуры

    Техническое_задание_по_Заказу_шкаф_вытяжной_О.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение ОНТМ (Шкаф лабораторный вытяжной)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.11.2018 07:00 GMT +322.11.2018 07:0022.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76664Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение ОНТМ (Шкаф лабораторный вытяжной)

    Начальная цена

    144 067,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г.Новый Уренгой, Западная промзона, панель "Ж"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    статья «ОНТМ» а) Оплата стоимости Продукции по настоящему Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 90 календарных дней после наступления наиболее поздней из следующих дат: - дата подписания акта сверки взаимных расчетов; - дата получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.» (пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф лабораторный вытяжной ЛАБ-1500 ШВ-Н 1500Х700Х2100ММ ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1.000

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