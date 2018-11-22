Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата по факту поставки в течении 30 календарных дней. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость доставки до склада Покупателя (Получателя) в г. Сургуте.