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    Главная / Торги / Поставка знаков безопасности

    Поставка знаков безопасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.11.2018 13:0022.11.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76661Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76661

    Наименование закупки

    Поставка знаков безопасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2018 08:41

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 28-38-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    telegraf@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка знаков безопасности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.11.2018 13:00 GMT +322.11.2018 13:0022.11.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76661Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка знаков безопасности

    Начальная цена

    411 603,71

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Сургут, ул. Индустриальная 47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки в течении 30 календарных дней. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость доставки до склада Покупателя (Получателя) в г. Сургуте.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Знак опасности "Опасный для окружающей среды" 250х250ММ самоклеющаяся пленка ПВХ"

    Кол-во: 60.000

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