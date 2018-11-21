Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / оставка комплекта для визуального и измерительного контроля для оснащения групп стройконтроля ООО "Газпром трансгаз Москва"

    оставка комплекта для визуального и измерительного контроля для оснащения групп стройконтроля ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2018 05:0021.11.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76657Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76657

    Наименование закупки

    оставка комплекта для визуального и измерительного контроля для оснащения групп стройконтроля ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.11.2018 14:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оставка комплекта для визуального и измерительного контроля для оснащения групп стройконтроля ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.11.2018 05:00 GMT +321.11.2018 05:0021.11.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76657Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оставка комплекта для визуального и измерительного контроля для оснащения групп стройконтроля ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    72 881,36

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект для визуального контроля ВИК "Поверенный" Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-1-125-0,1 с глубиномером; Универсальный шаблон сварщика УШС-3; Линейка измерительная 30 см; Набор радиусов №1 диапазон 1-6 мм; Набор радиусов №3 диапазон 7-25 мм; Набор щупов № 4 КТ II, диапазон толщин 0,1-1,0 мм; Лупа измерительная ЛИ3-10х длина шкалы 15 мм; Угольник УП 160х100 к1; Рулетка измерительная 5м; Лупа просмотровая ЛПП1-7х; Лупа просмотровая х3 с подсветкой; Зеркало телескопическое "Эксперт"; маркер; мел; фонарь"

    Кол-во: 4.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 261979
    Поставка приборов диагностики для нужд ООО "Газпром переработка" в 2022г.
    Поставка приборов диагностики для нужд ООО "Газпром переработка" в 2022г.
    261979
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 76736
    Поставка комплекта для визуального и измерительного контроля для оснащения групп стройконтроля ООО "Газпром трансгаз Москва"
    Поставка комплекта для визуального и измерительного контроля для оснащения групп стройконтроля...
    76736
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    125 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить