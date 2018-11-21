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Наименование закупки
Поставка кабельной продукции для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпром энерго"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
16.11.2018 16:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Контактный телефон
+7 495 428-45-60 доб. 65679
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герченко Илья Валерьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельной продукции для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпром энерго"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.11.2018 09:00 GMT +321.11.2018 09:0021.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76632Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельной продукции для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпром энерго"
Начальная цена
116 304,48
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, Оренбургский филиал ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, 460019 г. Оренбург ул. Терешковой, д. 295Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Кол-во: 10.000