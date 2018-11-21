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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию передвижных электротехнических лабораторий, аварийных мобильных электростанций и электроустановок общего назначения с проведением испытания, измерения и выдачей экспертного заключения о техническом состоянии ОЦ "Санаторий ЮГ"

    Оказание услуг по техническому обслуживанию передвижных электротехнических лабораторий, аварийных мобильных электростанций и электроустановок общего назначения с проведением испытания, измерения и выдачей экспертного заключения о техническом состоянии ОЦ "Санаторий ЮГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2018 10:0021.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76629Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76629

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию передвижных электротехнических лабораторий, аварийных мобильных электростанций и электроустановок общего назначения с проведением испытания, измерения и выдачей экспертного заключения о техническом состоянии ОЦ "Санаторий ЮГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.11.2018 16:14

    Документация процедуры

    Защ_средства_2019_для_площадки.xlsx

    20181116143949002.pdf

    точки_2019_для_площадки.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по техническому обслуживанию передвижных электротехнических лабораторий, аварийных мобильных электростанций и электроустановок общего назначения с проведением испытания, измерения и выдачей экспертного заключения о техническом состоянии ОЦ "Санаторий ЮГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.11.2018 10:00 GMT +321.11.2018 10:0021.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76629Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию передвижных электротехнических лабораторий, аварийных мобильных электростанций и электроустановок общего назначения с проведением испытания, измерения и выдачей экспертного заключения о техническом состоянии ОЦ "Санаторий ЮГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, мкрн. Советквадже ул. Сибирская 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течении 30 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта выполненных работ (услуг)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание передвижных электротехнических лабораторий, аварийных мобильных электростанций и электроустановок общего назначения с проведением испытания, измерения и выдачей экспертного заключения о техническом состоянии"

    Кол-во: 1.000

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