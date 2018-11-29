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    Главная / Торги / Поставка канцелярских принадлежностей

    Поставка канцелярских принадлежностей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.11.2018 10:0029.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76617Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76617

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских принадлежностей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2018 13:40

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_(проект)_канцелярия.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Газпром охрана"
    Все закупки и тендеры ООО ЧОП "Газпром охрана"

    Юридический адрес

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1

    Почтовый адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-74-10

    Факс

    +7 495 817-75-65

    Адрес электронной почты

    gazpromohrana@okhrana.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских принадлежностей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.11.2018 10:00 GMT +329.11.2018 10:0029.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76617Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских принадлежностей

    Начальная цена

    108 193,71

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, д.101, складское помещение ООО ЧОП «Газпром охрана».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Пост. оплата в течение 30 дней после подписания товарной накладной. Все расходы по доставке Товара в место поставки несет Поставщик.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО ЧОП "Газпром охрана"
    Все закупки и тендеры ООО ЧОП "Газпром охрана"

    Адрес местонахождения

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Наименование заказчика

    ООО ЧОП "Газпром охрана"
    Все закупки и тендеры ООО ЧОП "Газпром охрана"

    Адрес местонахождения

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Карандаш заточенный с ластиком BIC Evolution Эко шестигранный пластик НВ бирюзовый"

    Кол-во: 14.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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