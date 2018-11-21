Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на 1 полугодие 2019 года.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Срок поставки и оказание услуг с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года. 8. Порядок формирования цены контракта: цена Контракта складывается из стоимости периодических печатных изданий с учетом НДС и включает в себя все расходы, связанные с изданием, оформлением, перевозкой и доставкой издания по адресу Заказчика, страхованием, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей. Заказчик на основании счета, предоставленного Исполнителем, производит 100% предоплату стоимости оказываемым услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 10 календарных дней. Исполнитель ежемесячно до 10 числа каждого месяца предоставляет Заказчику акт на оказании услуги.