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Наименование закупки
Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на 1 полугодие 2019 года.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
16.11.2018 15:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Контактный телефон
+7 831 433-86-05
Факс
Адрес электронной почты
nntc@mts-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кормщикова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на 1 полугодие 2019 года.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.11.2018 08:00 GMT +321.11.2018 08:0021.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76616Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на 1 полугодие 2019 года.
Начальная цена
81 157,88
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603950, г. Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6 603153, г. Нижний Новгород, ул.Героя Шапошникова, д.10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок поставки и оказание услуг с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года. 8. Порядок формирования цены контракта: цена Контракта складывается из стоимости периодических печатных изданий с учетом НДС и включает в себя все расходы, связанные с изданием, оформлением, перевозкой и доставкой издания по адресу Заказчика, страхованием, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей. Заказчик на основании счета, предоставленного Исполнителем, производит 100% предоплату стоимости оказываемым услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 10 календарных дней. Исполнитель ежемесячно до 10 числа каждого месяца предоставляет Заказчику акт на оказании услуги.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НРТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Кол-во: 1.000