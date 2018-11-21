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    Главная / Торги / Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на 1 полугодие 2019 года.

    Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на 1 полугодие 2019 года.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2018 08:0021.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76616Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76616

    Наименование закупки

    Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на 1 полугодие 2019 года.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.11.2018 15:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Контактный телефон

    +7 831 433-86-05

    Факс

    Адрес электронной почты

    nntc@mts-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кормщикова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на 1 полугодие 2019 года.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.11.2018 08:00 GMT +321.11.2018 08:0021.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76616Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий на 1 полугодие 2019 года.

    Начальная цена

    81 157,88

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603950, г. Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6 603153, г. Нижний Новгород, ул.Героя Шапошникова, д.10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки и оказание услуг с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года. 8. Порядок формирования цены контракта: цена Контракта складывается из стоимости периодических печатных изданий с учетом НДС и включает в себя все расходы, связанные с изданием, оформлением, перевозкой и доставкой издания по адресу Заказчика, страхованием, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей. Заказчик на основании счета, предоставленного Исполнителем, производит 100% предоплату стоимости оказываемым услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 10 календарных дней. Исполнитель ежемесячно до 10 числа каждого месяца предоставляет Заказчику акт на оказании услуги.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НРТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление услуг по доставке периодических изданий"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    13.02.2019 12:00(GMT+03:00)
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