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    Главная / Торги / Поставка оборудования для архива

    Поставка оборудования для архива

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2018 10:0021.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76607Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76607

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для архива

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.11.2018 14:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Юридический адрес

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Почтовый адрес

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Контактный телефон

    +7 499 580-10-51

    Факс

    +7 499 580-10-22

    Адрес электронной почты

    D.G.Kozlov@inform.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлов Дмитрий Геннадиевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования для архива

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.11.2018 10:00 GMT +321.11.2018 10:0021.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76607Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для архива

    Начальная цена

    435 398,29

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, дом 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата после получения товара в течении 20 дней, доставка товара на адрес покупателя силами и за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Адрес местонахождения

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеллаж Cobalt МС-257/300 металл серый 25КГ 130КГ 1000х300х2500ММ 7 полок"

    Кол-во: 66.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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