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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка оборудования для архива
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
16.11.2018 14:26
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-51
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
D.G.Kozlov@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Дмитрий Геннадиевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для архива
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.11.2018 10:00 GMT +321.11.2018 10:0021.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76607Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для архива
Начальная цена
435 398,29
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, дом 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата после получения товара в течении 20 дней, доставка товара на адрес покупателя силами и за счет поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Кол-во: 66.000