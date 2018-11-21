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    Главная / Торги / Подписка на периодику 1 полугодия 2019 г.

    Подписка на периодику 1 полугодия 2019 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2018 09:0021.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76603Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76603

    Наименование закупки

    Подписка на периодику 1 полугодия 2019 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.11.2018 14:16

    Документация процедуры

    ТЗ_ЖУРНАЛЫ_и_ГАЗЕТЫ_1_полугодие_2019_(ПДД).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. В.И.ЛЕНИНА"
    Все закупки и тендеры ГБУК НО НГОУНБ

    Юридический адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ52, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВАРВАРСКАЯ, ДОМ 3

    Почтовый адрес

    603950, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, 3

    Контактный телефон

    +7 831 439-15-77

    Факс

    +7 831 439-15-77

    Адрес электронной почты

    nngounb.adm@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матюшкин Андрей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Подписка на периодику 1 полугодия 2019 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.11.2018 09:00 GMT +321.11.2018 09:0021.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76603Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подписка на периодику 1 полугодия 2019 г.

    Начальная цена

    24 868,86

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603950, БОКС-63, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.3, комн.4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Периодические печатные издания, выпуск которых осуществляется на территории г.Н.Новгорода, поставляются Заказчику в день их опубликования. В иных случаях поставка периодических печатных изданий осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения печатного издания на склад Поставщика. Расчёт производится в рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, ежемесячно по факту оказания услуг, в течение 15 рабочих дней после получения счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУК НО НГОУНБ
    Все закупки и тендеры ГБУК НО НГОУНБ

    Адрес местонахождения

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ52, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВАРВАРСКАЯ, ДОМ 3

    603950, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Газета Ведомости Годовая подписка 5 раз в 1 нед"

    Кол-во: 1.000

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