Условия договора

Условия оплаты и доставки

Периодические печатные издания, выпуск которых осуществляется на территории г.Н.Новгорода, поставляются Заказчику в день их опубликования. В иных случаях поставка периодических печатных изданий осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения печатного издания на склад Поставщика. Расчёт производится в рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, ежемесячно по факту оказания услуг, в течение 15 рабочих дней после получения счета.