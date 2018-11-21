Условия договора

Условия оплаты и доставки

ЯНАО, Надымский район, г. Новый Уренгой, склад транспортной компании Грузополучатель ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" Ямбургский филиал Поставка в заводской упаковке. Мелкие предметы должны быть объединены в один деревянный ящик. Оплата в течение 20-ти дней с момента оплаты.