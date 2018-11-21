Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Лист 08-12*18н10т **мм

    Лист 08-12*18н10т **мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2018 00:0021.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76599Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76599

    Наименование закупки

    Лист 08-12*18н10т **мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.11.2018 14:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Почтовый адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Контактный телефон

    +7 831 464-61-55

    Факс

    +7 831 464-61-55

    Адрес электронной почты

    S.Bespalov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Лист 08-12*18н10т **мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.11.2018 00:00 GMT +321.11.2018 00:0021.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76599Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лист 08-12*18н10т **мм

    Начальная цена

    441 830,46

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл., Починковский район, с. Починки, Центральная ремонтная база (КС5). Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка оплаты 60 дней с даты поставки. Цена с учетом доставки. Поставка в течении 5 дней с даты подписания договора.Сертификаты заводов изготовителей с оригинальной синей печатью.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист оцинкованный 0.7х1250х2500ММ ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 668.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Ценовой запрос № 76273
    Полоса, катанка
    Полоса, катанка
    76273
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    381 096
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Ценовой запрос № 77017
    Полоса стальная
    Полоса стальная
    77017
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 09:30(GMT+03:00)
    424 797
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить