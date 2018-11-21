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    Главная / Торги / Подписка на журналы "Для кадровика. Нормативные акты", "Справочник кадровика"

    Подписка на журналы "Для кадровика. Нормативные акты", "Справочник кадровика"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2018 08:0021.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76593Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76593

    Наименование закупки

    Подписка на журналы "Для кадровика. Нормативные акты", "Справочник кадровика"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.11.2018 13:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр"Лазурный" (круглогодичного действия)"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Юридический адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Почтовый адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Контактный телефон

    +7 83177 4-80-87

    Факс

    +7 83177 4-80-87

    Адрес электронной почты

    lazurn@narod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вздышкин Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Подписка на журналы "Для кадровика. Нормативные акты", "Справочник кадровика"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.11.2018 08:00 GMT +321.11.2018 08:0021.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76593Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подписка на журналы "Для кадровика. Нормативные акты", "Справочник кадровика"

    Начальная цена

    16 368,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607033, Нижегородская обл., городской округ город Выкса, детский центр «Лазурный»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания документа о приёмке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Журнал "Справочник кадровика""

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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