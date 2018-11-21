Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка химреагентов

    Поставка химреагентов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2018 10:0021.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76590Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76590

    Наименование закупки

    Поставка химреагентов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.11.2018 13:50

    Документация процедуры

    Спецификация_к_договору.xls

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Копия_Форма_декларации_СМСП.xls

    Перечень_сведений,_документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    ТИПОВОЙ_МТРДЛЯ_ЭТП_ГПБ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    t-nugumanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка химреагентов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.11.2018 10:00 GMT +321.11.2018 10:0021.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76590Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химреагентов

    Начальная цена

    361 013,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РТ. г.Казань улица Шуртыгина дом 15 Склад Общества № 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1. Договора, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры или УПД

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реактив химический Серная кислота ХЧ 1.8КГ"

    Кол-во: 15.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО Газпром ПХГ
    Ценовой запрос № 265686
    Поставка прочих химических материалов для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ» по статье ПЭН в адрес филиала "УМТС и К"
    Поставка прочих химических материалов для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ» по статье ПЭН в...
    265686
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    100 587
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 265645
    Поставка смесей газовых для нужд АО "Газпром добыча Томск"
    Поставка смесей газовых для нужд АО "Газпром добыча Томск"
    265645
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ООО "Газпром энерго"
    Ценовой запрос № 263562
    Поставка материально-технических ресурсов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго" (АВР)
    Поставка материально-технических ресурсов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго" ...
    263562
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 264025
    Поставка химических реактивов
    Поставка химических реактивов
    264025
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 264361
    "Поставка химических реагентов и дезинфицирующих средств для бассейна для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санаторий "Голубая горка"
    "Поставка химических реагентов и дезинфицирующих средств для бассейна для нужд филиала ООО...
    264361
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    427 185
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    «Газпром трансгаз Краснодар»
    Ценовой запрос № 89631
    Поставка лабораторных материалов для ИТЦ
    Поставка лабораторных материалов для ИТЦ
    89631
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.04.2019 00:00(GMT+03:00)
    223 733
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 77406
    Химреактивы ОООС
    Химреактивы ОООС
    77406
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 11:00(GMT+03:00)
    17 941
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Ценовой запрос № 82127
    Поставка под ПХГ Пунга
    Поставка под ПХГ Пунга
    82127
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    538 707
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить