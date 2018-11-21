Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1. Договора, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры или УПД