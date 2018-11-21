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Наименование закупки
Поставка химреагентов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
16.11.2018 13:50
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Контактный телефон
+7 843 272-82-92
Факс
Адрес электронной почты
t-nugumanov@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химреагентов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.11.2018 10:00 GMT +321.11.2018 10:0021.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76590Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химреагентов
Начальная цена
361 013,40
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, РТ. г.Казань улица Шуртыгина дом 15 Склад Общества № 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1. Договора, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры или УПД
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Казань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
Кол-во: 15.000