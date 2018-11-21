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    Главная / Торги / поставка комплектов резино-технических изделий для выполнения работ на объектах ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    поставка комплектов резино-технических изделий для выполнения работ на объектах ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2018 00:0021.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76583Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76583

    Наименование закупки

    поставка комплектов резино-технических изделий для выполнения работ на объектах ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.11.2018 12:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    Почтовый адрес

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Контактный телефон

    +7 343 359-79-57

    Факс

    +7 343 359-79-52

    Адрес электронной почты

    r.antonova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селина Наталья Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектов резино-технических изделий для выполнения работ на объектах ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.11.2018 00:00 GMT +321.11.2018 00:0021.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76583Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов резино-технических изделий для выполнения работ на объектах ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Начальная цена

    496 180,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Российская, 92/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка товара силами и средствами поставщика в течение 30 дней с даты заключения договора. оплата товара в срок не позднее 30 дня со дня его поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект РТИ П10.025.1.г В-14-1 ГОСТ 9833-73/18829-73"

    Кол-во: 1.000

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