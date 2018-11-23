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Наименование закупки
Поставка баланса лиственных пород (осина, липа, береза)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.11.2018 14:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-25
Факс
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Адрес электронной почты
vahrushev@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахрушев Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка баланса лиственных пород (осина, липа, береза)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.11.2018 20:00 GMT +323.11.2018 20:0023.11.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76577Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка баланса лиственных пород (осина, липа, береза)
Начальная цена
500 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, город Кунгур, Русское поле, Сибирский тракт, 4км.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 банковских дней с момента поставки продукции. Доставка осуществляется силами Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 40.000