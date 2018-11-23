Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка баланса лиственных пород (осина, липа, береза)

    Поставка баланса лиственных пород (осина, липа, береза)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2018 20:0023.11.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76577Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76577

    Наименование закупки

    Поставка баланса лиственных пород (осина, липа, береза)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.11.2018 14:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка баланса лиственных пород (осина, липа, береза)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.11.2018 20:00 GMT +323.11.2018 20:0023.11.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76577Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка баланса лиственных пород (осина, липа, береза)

    Начальная цена

    500 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, город Кунгур, Русское поле, Сибирский тракт, 4км.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 банковских дней с момента поставки продукции. Доставка осуществляется силами Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Баланс лиственных пород береза 220-450ММ 6М"

    Кол-во: 40.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики
    Позвонить