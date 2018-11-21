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    Главная / Торги / Многофунциональные устройства формата А3

    Многофунциональные устройства формата А3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2018 10:3021.11.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76572Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76572

    Наименование закупки

    Многофунциональные устройства формата А3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.11.2018 12:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 495 631-57-82

    Факс

    Адрес электронной почты

    iatrofimov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трофимов Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Многофунциональные устройства формата А3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.11.2018 10:30 GMT +321.11.2018 10:3021.11.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76572Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Многофунциональные устройства формата А3

    Начальная цена

    446 101,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Оплата Товара производится после поставки Товара Покупателю путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12 на переданный Товар.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Многофункциональное устройство (МФУ) Konica Minolta bizhub C227"

    Кол-во: 4.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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