Условия договора

Условия оплаты и доставки

Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Оплата Товара производится после поставки Товара Покупателю путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12 на переданный Товар.