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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Электротовары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
16.11.2018 11:28
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603163, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВЕРХНЕ-ПЕЧЕРСКАЯ, 6,
Почтовый адрес
603163, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВЕРХНЕ-ПЕЧЕРСКАЯ, 6
Контактный телефон
+7 831 460-14-71
Факс
+7 831 460-19-01
Адрес электронной почты
pol7-zakupki@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электротовары
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.11.2018 09:00 GMT +321.11.2018 09:0021.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76567Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электротовары
Начальная цена
12 578,75
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603163, г. Н.Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка в течение 5 дней с момента заключения договора. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА"
Адрес местонахождения
603163, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВЕРХНЕ-ПЕЧЕРСКАЯ, 6,
603163, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВЕРХНЕ-ПЕЧЕРСКАЯ, 6
Кол-во: 25.000