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    Главная / Торги / Электротовары

    Электротовары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2018 09:0021.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76567Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76567

    Наименование закупки

    Электротовары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.11.2018 11:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    603163, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВЕРХНЕ-ПЕЧЕРСКАЯ, 6,

    Почтовый адрес

    603163, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВЕРХНЕ-ПЕЧЕРСКАЯ, 6

    Контактный телефон

    +7 831 460-14-71

    Факс

    +7 831 460-19-01

    Адрес электронной почты

    pol7-zakupki@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Электротовары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.11.2018 09:00 GMT +321.11.2018 09:0021.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76567Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электротовары

    Начальная цена

    12 578,75

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603163, г. Н.Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 5 дней с момента заключения договора. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    603163, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВЕРХНЕ-ПЕЧЕРСКАЯ, 6,

    603163, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВЕРХНЕ-ПЕЧЕРСКАЯ, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа люминесцентная LUMILUX L36W/865 Osram"

    Кол-во: 25.000

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