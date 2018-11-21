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Наименование закупки
Дозатор локтевой настенный
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
16.11.2018 11:20
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Имени Генерала Ивлиева И.д., 32
Почтовый адрес
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Имени Генерала Ивлиева И.д., 32
Контактный телефон
+7 831 468-96-52
Факс
+7 831 468-58-02
Адрес электронной почты
bayer@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Дозатор локтевой настенный
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.11.2018 10:00 GMT +321.11.2018 10:0021.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76564Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дозатор локтевой настенный
Начальная цена
4 237,28
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Генерала Ивлиева, д.32/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка товара осуществляется транспортом ПОСТАВЩИКА на склад ЗАКАЗЧИКА с 9.00 - 16.00. ЗАКАЗЧИК оплачивает поставленный товар после предоставления ПОСТАВЩИКОМ счетов-фактур и товарных накладных в течение 10 календарных дней с момента подписания товарных накладных, при условии поставки товара надлежащего качества, в установленные сроки и в полном объеме. Аванс не предусмотрен.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 48 СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 48 СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
Адрес местонахождения
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Имени Генерала Ивлиева И.д., 32
Кол-во: 2.000