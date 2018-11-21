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Наименование закупки
Нижний Новгород канцтовары Ноябрь
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
16.11.2018 13:54
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а
Почтовый адрес
603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а
Контактный телефон
+7 831 464-61-55
Факс
+7 831 464-61-55
Адрес электронной почты
S.Bespalov@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беспалов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Нижний Новгород канцтовары Ноябрь
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.11.2018 00:00 GMT +321.11.2018 00:0021.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76536Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Нижний Новгород канцтовары Ноябрь
Начальная цена
17 104,95
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603152г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д.8АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
основной договор
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а
Кол-во: 40.000