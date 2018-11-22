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Наименование закупки
Поставка сетевого хранилища Synology DiskStation DS2415+(1 шт. без дисков), жестких дисков Toshiba 8 ТБ MG05ACA800E (15 шт.) и внешних HDD 1Тб Seagate Expansion STEA1000400 (4 шт.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2018 06:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-68
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
okunkovuv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Окуньков Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сетевого хранилища Synology DiskStation DS2415+(1 шт. без дисков), жестких дисков Toshiba 8 ТБ MG05ACA800E (15 шт.) и внешних HDD 1Тб Seagate Expansion STEA1000400 (4 шт.)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.11.2018 07:00 GMT +322.11.2018 07:0022.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76532Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сетевого хранилища Synology DiskStation DS2415+(1 шт. без дисков), жестких дисков Toshiba 8 ТБ MG05ACA800E (15 шт.) и внешних HDD 1Тб Seagate Expansion STEA1000400 (4 шт.)
Начальная цена
414 859,88
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г. Томск. ул. Большая подгорная 73Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Через заключение договора. Проект договора приложен. Жесткие диски должны быть совместимы с сетевым хранилищем без дополнительных прошивок/модификаций (см информацию на https://www.synology.com/en-us/compatibility?search_by=products&model=DS2415%2B&category=hdds&p=1). В ответ на ценовой запрос прошу вложить скан коммерческого предложения. Доставка (место доставки): Транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара. Порядок оплаты: Оплата поставленного по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем на 45-й календарный день (30-й календарный день) , начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
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