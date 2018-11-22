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    Главная / Торги / Поставка сетевого хранилища Synology DiskStation DS2415+(1 шт. без дисков), жестких дисков Toshiba 8 ТБ MG05ACA800E (15 шт.) и внешних HDD 1Тб Seagate Expansion STEA1000400 (4 шт.)

    Поставка сетевого хранилища Synology DiskStation DS2415+(1 шт. без дисков), жестких дисков Toshiba 8 ТБ MG05ACA800E (15 шт.) и внешних HDD 1Тб Seagate Expansion STEA1000400 (4 шт.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.11.2018 07:0022.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76532Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76532

    Наименование закупки

    Поставка сетевого хранилища Synology DiskStation DS2415+(1 шт. без дисков), жестких дисков Toshiba 8 ТБ MG05ACA800E (15 шт.) и внешних HDD 1Тб Seagate Expansion STEA1000400 (4 шт.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.11.2018 06:34

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сетевого хранилища Synology DiskStation DS2415+(1 шт. без дисков), жестких дисков Toshiba 8 ТБ MG05ACA800E (15 шт.) и внешних HDD 1Тб Seagate Expansion STEA1000400 (4 шт.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.11.2018 07:00 GMT +322.11.2018 07:0022.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76532Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сетевого хранилища Synology DiskStation DS2415+(1 шт. без дисков), жестких дисков Toshiba 8 ТБ MG05ACA800E (15 шт.) и внешних HDD 1Тб Seagate Expansion STEA1000400 (4 шт.)

    Начальная цена

    414 859,88

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск. ул. Большая подгорная 73Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Через заключение договора. Проект договора приложен. Жесткие диски должны быть совместимы с сетевым хранилищем без дополнительных прошивок/модификаций (см информацию на https://www.synology.com/en-us/compatibility?search_by=products&model=DS2415%2B&category=hdds&p=1). В ответ на ценовой запрос прошу вложить скан коммерческого предложения. Доставка (место доставки): Транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара. Порядок оплаты: Оплата поставленного по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем на 45-й календарный день (30-й календарный день) , начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сетевое хранилище Synology DS916+ (2GB)"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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