Условия договора

Условия оплаты и доставки

Через заключение договора. Проект договора приложен. Жесткие диски должны быть совместимы с сетевым хранилищем без дополнительных прошивок/модификаций (см информацию на https://www.synology.com/en-us/compatibility?search_by=products&model=DS2415%2B&category=hdds&p=1). В ответ на ценовой запрос прошу вложить скан коммерческого предложения. Доставка (место доставки): Транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара. Порядок оплаты: Оплата поставленного по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем на 45-й календарный день (30-й календарный день) , начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.