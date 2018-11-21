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    Главная / Торги / Приобретение ОНТМ (Телевизор)

    Приобретение ОНТМ (Телевизор)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2018 07:0021.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76528Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76528

    Наименование закупки

    Приобретение ОНТМ (Телевизор)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.11.2018 08:12

    Документация процедуры

    Техническое_задание_по_Заказу_телевизор_ОНТМ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение ОНТМ (Телевизор)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.11.2018 07:00 GMT +321.11.2018 07:0021.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76528Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение ОНТМ (Телевизор)

    Начальная цена

    56 043,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО Тюменская область, г. Новый Уренгой, Западная промзона, панель "Ж"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    статья «ОНТМ» а) Оплата стоимости Продукции по настоящему Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 90 календарных дней после наступления наиболее поздней из следующих дат: - дата подписания акта сверки взаимных расчетов; - дата получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.» (пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телевизор ЖК Samsung Ultra HD UE55NU7100UX 55"ДЮЙМ Smart TV,Wi-Fi, Voice, PQI 1300, DVB-T2/C/S2, Smart control черный"

    Кол-во: 1.000

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