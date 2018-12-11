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    Главная / Торги / Поставка ИТ-материалов

    Поставка ИТ-материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.12.2018 12:0011.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76513Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76513

    Наименование закупки

    Поставка ИТ-материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.12.2018 19:11

    Документация процедуры

    2018.11.13_Проект_договора_02.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестпроект»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром инвестпроект»

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.

    Контактный телефон

    +7 812 445-19-36

    Факс

    +7 812 445-19-35

    Адрес электронной почты

    info@gazprominvestproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бурлаков Никита Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ИТ-материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.12.2018 12:00 GMT +311.12.2018 12:0011.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76513Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ИТ-материалов

    Начальная цена

    699 568,49

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корпус 4, литер Д (3 этаж)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных по Договору товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в в размере 100 % (сто процентов) стоимости Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки Товара в соответствии с п. 3.1 Договора, на основании выставленного Поставщиком счета и при наличии выставленного счета - фактуры. Поставщик обязуется поставить Товар в течение 15 рабочих дней с даты подписания Cпецификации обеими Cторонами.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром инвестпроект»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром инвестпроект»

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск оптический DVD+R Verbatim 4.7Gb 16x 100ШТ"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    25.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    1 068
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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