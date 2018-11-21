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    Главная / Торги / Жесткие диски КФ #IT

    Жесткие диски КФ #IT

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2018 01:0021.11.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76512Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76512

    Наименование закупки

    Жесткие диски КФ #IT

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.11.2018 10:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Жесткие диски КФ #IT

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.11.2018 01:00 GMT +321.11.2018 01:0021.11.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76512Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Жесткие диски КФ #IT

    Начальная цена

    10 296,62

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калининградская область, 236010, г. Калининград, ул.Кутузова, 28 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет, стоимость доставки входит в общую стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск жесткий Toshiba HDWD105UZSVA 500 ГБ SATA 7200 rpm 64 МБ 6 Гбит/c"

    Кол-во: 2.000

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