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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и систем промышленных и бытовых климатических установок, холодильного оборудования, бытовой техники ОЦ "Санаторий ЮГ"

    Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и систем промышленных и бытовых климатических установок, холодильного оборудования, бытовой техники ОЦ "Санаторий ЮГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.11.2018 11:3020.11.2018 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76501Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76501

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и систем промышленных и бытовых климатических установок, холодильного оборудования, бытовой техники ОЦ "Санаторий ЮГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.11.2018 16:41

    Документация процедуры

    спецификация_на_материалы__для_площадки.xls

    75-595.1_вент_872521.pdf

    75-594.1_вент_872520.pdf

    75-593.1_вент_871052.pdf

    75-592.1_вент_870293.pdf

    75-591.1_вент_870519.pdf

    75-590.1_вент_870518.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и систем промышленных и бытовых климатических установок, холодильного оборудования, бытовой техники ОЦ "Санаторий ЮГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.11.2018 11:30 GMT +320.11.2018 11:3020.11.2018 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76501Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и систем промышленных и бытовых климатических установок, холодильного оборудования, бытовой техники ОЦ "Санаторий ЮГ"

    Начальная цена

    345 496,24

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи мкрн. Советквадже ул. Сибирская 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течении 30 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта выполненных работ (услуг)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание бытового и промышленного оборудования (систем промышленных и бытовых климатических установок, холодильного оборудования, бытовой техники)"

    Кол-во: 1.000

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