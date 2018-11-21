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    Главная / Торги / Поставка кофе и чая

    Поставка кофе и чая

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2018 07:3021.11.2018 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76454Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76454

    Наименование закупки

    Поставка кофе и чая

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.11.2018 09:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр"Лазурный" (круглогодичного действия)"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Юридический адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Почтовый адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Контактный телефон

    +7 83177 4-80-87

    Факс

    +7 83177 4-80-87

    Адрес электронной почты

    lazurn@narod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вздышкин Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кофе и чая

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.11.2018 07:30 GMT +321.11.2018 07:3021.11.2018 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76454Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кофе и чая

    Начальная цена

    8 917,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607033, Нижегородская область, гог. Выкса, ДЦ "Лазурный"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 30-ти дней с момента подписания документа о приёмке

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чай черный пакетированный Greenfield 25штx2г ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 20.000

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