www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка кофе и чая
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
16.11.2018 09:12
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Почтовый адрес
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Контактный телефон
+7 83177 4-80-87
Факс
+7 83177 4-80-87
Адрес электронной почты
lazurn@narod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вздышкин Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кофе и чая
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.11.2018 07:30 GMT +321.11.2018 07:3021.11.2018 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76454Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кофе и чая
Начальная цена
8 917,40
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607033, Нижегородская область, гог. Выкса, ДЦ "Лазурный"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 30-ти дней с момента подписания документа о приёмке
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
Адрес местонахождения
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Кол-во: 20.000