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    Главная / Торги / Поставка материалов связи для нужд АО "Дальтрансгаз"

    Поставка материалов связи для нужд АО "Дальтрансгаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.11.2018 05:0030.11.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76354Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76354

    Наименование закупки

    Поставка материалов связи для нужд АО "Дальтрансгаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.11.2018 04:26

    Документация процедуры

    ТОВАРНАЯ_НАКЛАДНАЯ.xls

    Спецификация.xls

    Договор_поставки_измерительные_приборы.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Юридический адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Почтовый адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Контактный телефон

    +7 4212 91-82-90 доб. 61618

    Факс

    +7 4212 91-82-90

    Адрес электронной почты

    s.golubev@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голубев Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов связи для нужд АО "Дальтрансгаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.11.2018 05:00 GMT +330.11.2018 05:0030.11.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76354Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов связи для нужд АО "Дальтрансгаз"

    Начальная цена

    109 717,86

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ильинка, ул. Солнечная 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней после подписания товарных накладных, срок поставки в течение 15 календарных дней с момента подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разъединитель РЛНД 400\10кВ с приводом"

    Кол-во: 1.000

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