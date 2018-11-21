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    Главная / Торги / Баббит пруток Ф4

    Баббит пруток Ф4

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2018 00:0021.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76330Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76330

    Наименование закупки

    Баббит пруток Ф4

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.11.2018 12:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Почтовый адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Контактный телефон

    +7 831 464-61-55

    Факс

    +7 831 464-61-55

    Адрес электронной почты

    S.Bespalov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Баббит пруток Ф4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.11.2018 00:00 GMT +321.11.2018 00:0021.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76330Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Баббит пруток Ф4

    Начальная цена

    499 584,65

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 8а.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Баббит должен быть Рязанского завода металлов и сплавов. Сертификаты завода-изготовителя с оригинальной синей печатью. Цена с учетом доставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Баббит Б-83 чушка ГОСТ 1320-74"

    Кол-во: 85.000

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