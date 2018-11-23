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    Главная / Торги / Поставка детских новогодних подарков

    Поставка детских новогодних подарков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2018 03:0023.11.2018 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76317Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76317

    Наименование закупки

    Поставка детских новогодних подарков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.11.2018 07:34

    Документация процедуры

    Спецификация.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Юридический адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Почтовый адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Контактный телефон

    +7 4212 91-82-90 доб. 61618

    Факс

    +7 4212 91-82-90

    Адрес электронной почты

    s.golubev@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голубев Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка детских новогодних подарков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.11.2018 03:00 GMT +323.11.2018 03:0023.11.2018 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76317Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка детских новогодних подарков

    Начальная цена

    67 269,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, 680509, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ильинка, ул. Солнечная 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за товар производятся Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета в течение 30 календарных дней с даты поставки товара Поставщиком, приемки товара Покупателем по товарной накладной Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Упаковка подарочная для детского Новогоднего подарка текстиль 350х260ММ красный вместимость 1.3КГ"

    Кол-во: 43.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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    Прием заявок:
    30.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    290 592
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
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