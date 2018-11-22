Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за принятый Товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании подписанных товарных накладных, счетов-фактур (или универсальных передаточных документов) с учетом всех расхождений (п. 4.9.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 20 (двадцати) банковских дней со дня приемки Покупателем товара