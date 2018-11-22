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    Главная / Торги / Поставка алкогольной продукции

    Поставка алкогольной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.11.2018 10:0022.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76203Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76203

    Наименование закупки

    Поставка алкогольной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.11.2018 12:51

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И УСЛУГ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Юридический адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    Почтовый адрес

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Контактный телефон

    +7 903 395-30-37

    Факс

    +7 3532 73-20-44

    Адрес электронной почты

    islamkin@oooozon.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исламкин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    алкоголь

    Список лотов

    Лот

    Поставка алкогольной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.11.2018 10:00 GMT +322.11.2018 10:0022.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76203Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алкогольной продукции

    Начальная цена

    294 340,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый Товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании подписанных товарных накладных, счетов-фактур (или универсальных передаточных документов) с учетом всех расхождений (п. 4.9.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 20 (двадцати) банковских дней со дня приемки Покупателем товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Адрес местонахождения

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коньяк Армянский 3* 0.5ЛИТР(ДМ³) бутылка из прозрачного стекла с завинчивающимся колпачком ООО Винно-Коньячный дом Шахназарян ГОСТ 31732-2014"

    Кол-во: 12.000

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