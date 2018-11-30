www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка воды соответствующей Сан Пин 2.1.4.1116-02. для нужд столовых и цехов филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - УТТ и СТ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
14.11.2018 09:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00 доб. 33471
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
o.safonova@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонова Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка воды соответствующей Сан Пин 2.1.4.1116-02. для нужд столовых и цехов филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - УТТ и СТ.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.11.2018 11:00 GMT +330.11.2018 11:0030.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76146Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды соответствующей Сан Пин 2.1.4.1116-02. для нужд столовых и цехов филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - УТТ и СТ.
Начальная цена
79 199,96
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край,Ставропольский край, Светлоградская колонна, Расшеватский участок, Благодарный участок, Кевсалинский участок, Петровская колонна, Каневская база и Краснодарский участок, Чалтырский участок. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за оказанные услуги осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня подписания акта оказанных услуг. Задолженность в учете Покупателя отражается при предоставлении оригиналов актов оказанных услуг и надлежащим образом оформленных счетов-фактур. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Доставка включена в стоимость товара. Поставка с соответствии с графиком.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Кол-во: 16.720