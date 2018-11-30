Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за оказанные услуги осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня подписания акта оказанных услуг. Задолженность в учете Покупателя отражается при предоставлении оригиналов актов оказанных услуг и надлежащим образом оформленных счетов-фактур. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Доставка включена в стоимость товара. Поставка с соответствии с графиком.