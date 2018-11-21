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    Главная / Торги / Поставка пособий и руководства аэронавигационной информации_ТФ

    Поставка пособий и руководства аэронавигационной информации_ТФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2018 12:0021.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76127Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76127

    Наименование закупки

    Поставка пособий и руководства аэронавигационной информации_ТФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.11.2018 18:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 719-33-49

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    tender@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашкин Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пособий и руководства аэронавигационной информации_ТФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.11.2018 12:00 GMT +321.11.2018 12:0021.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76127Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пособий и руководства аэронавигационной информации_ТФ

    Начальная цена

    95 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, Томская обл., г.Колпашево, ул.Портовая,72/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Томская обл., г. Колпашево, ул.Портовая,72/2 Поставка в течение 2-х дней с момента заявки. Оплата в течение 20-ти дней с момента поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Извещение НОТАМ серии "Х" годовой комплект поставки"

    Кол-во: 1.000

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