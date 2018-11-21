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    Главная / Торги / Запасные части KOMATSU WB93S-5EO

    Запасные части KOMATSU WB93S-5EO

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2018 13:0021.11.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76125Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    76125

    Наименование закупки

    Запасные части KOMATSU WB93S-5EO

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.11.2018 18:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    g.usatenko@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запасные части KOMATSU WB93S-5EO

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.11.2018 13:00 GMT +321.11.2018 13:0021.11.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 76125Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части KOMATSU WB93S-5EO

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23бРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По факту поставки в течении 30 календарных дней. Стоимость доставки включена в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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