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    Главная / Торги / Поставка учебников "Основы конструирования в самолетостроении " А.П. Гиммельфарба

    Поставка учебников "Основы конструирования в самолетостроении " А.П. Гиммельфарба

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 01:0026.11.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 75995Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    75995

    Наименование закупки

    Поставка учебников "Основы конструирования в самолетостроении " А.П. Гиммельфарба

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 15:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"

    Юридический адрес

    603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б

    Почтовый адрес

    603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б

    Контактный телефон

    +7 831 276-86-12

    Факс

    +7 831 276-73-54

    Адрес электронной почты

    natknn@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка учебников "Основы конструирования в самолетостроении " А.П. Гиммельфарба

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 01:00 GMT +326.11.2018 01:0026.11.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 75995Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка учебников "Основы конструирования в самолетостроении " А.П. Гиммельфарба

    Начальная цена

    10 900,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева 2Б.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15 дней с момента заключения договора должна быть осуществлена поставка, оплата производится в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"

    Адрес местонахождения

    603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Учебник Основы конструирования в самолётостроении Гиммельфарб А.Л. Машиностроение"

    Кол-во: 10.000

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    Прием заявок:
    09.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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    Башкортостан Республика
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