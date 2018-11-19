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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для ГРС

    Поставка запасных частей для ГРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.11.2018 12:0019.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 75968Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    75968

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для ГРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.11.2018 07:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для ГРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.11.2018 12:00 GMT +319.11.2018 12:0019.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 75968Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для ГРС

    Начальная цена

    388 769,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, центральный склад УМТС и К - филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский", промышленная площадка "Сутузово"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка платежа 30 дней, все издержки по доставке ТМЦ до склада заказчика включены в стоимость продукции, аналоги не рассматриваются, наличие паспортов и сертификатов, гарантия не менее завода изготовителя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эжектор АГС 812.00.00.000-2 одноступенчатый"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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