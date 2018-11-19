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Наименование закупки
Поставка запасных частей для ГРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
13.11.2018 07:43
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-25
Факс
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Адрес электронной почты
vahrushev@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахрушев Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для ГРС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.11.2018 12:00 GMT +319.11.2018 12:0019.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 75968Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для ГРС
Начальная цена
388 769,80
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, центральный склад УМТС и К - филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский", промышленная площадка "Сутузово"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Отсрочка платежа 30 дней, все издержки по доставке ТМЦ до склада заказчика включены в стоимость продукции, аналоги не рассматриваются, наличие паспортов и сертификатов, гарантия не менее завода изготовителя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 1.000