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    Главная / Торги / Поставка тренажера

    Поставка тренажера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.11.2018 00:0020.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 75916Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    75916

    Наименование закупки

    Поставка тренажера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2018 14:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЕБАКСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ КМК

    Юридический адрес

    607010, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебаки, Адмирала Макарова, 25

    Почтовый адрес

    607010, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебаки, Адмирала Макарова, 25

    Контактный телефон

    +7 83176 5-13-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    kulmk@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот

    Поставка тренажера

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.11.2018 00:00 GMT +320.11.2018 00:0020.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 75916Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тренажера

    Начальная цена

    47 457,63

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл.г Кулебаки ул.Адм. Макарова д.25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится по факту поставки.Безналичным расчетом.В течении 10 календарных дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ КМК
    Все закупки и тендеры ГБПОУ КМК

    Адрес местонахождения

    607010, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебаки, Адмирала Макарова, 25

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тренажер-манекен медицинский T11 «Максим II-01» сердечно-легочной и мозговой реанимации 1700х550х250ММ 10КГ"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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