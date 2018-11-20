www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка тренажера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
12.11.2018 14:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607010, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебаки, Адмирала Макарова, 25
Почтовый адрес
607010, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебаки, Адмирала Макарова, 25
Контактный телефон
+7 83176 5-13-11
Факс
Адрес электронной почты
kulmk@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка тренажера
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.11.2018 00:00 GMT +320.11.2018 00:0020.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 75916Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тренажера
Начальная цена
47 457,63
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская обл.г Кулебаки ул.Адм. Макарова д.25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится по факту поставки.Безналичным расчетом.В течении 10 календарных дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ КМК
Все закупки и тендеры ГБПОУ КМК
Адрес местонахождения
607010, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебаки, Адмирала Макарова, 25
Кол-во: 1.000