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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка анализатора плотности и пористости образцов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2018 09:17
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355000, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 419
Почтовый адрес
355000, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 419
Контактный телефон
+7 8652 56-65-84
Факс
+7 8652 94-40-73
Адрес электронной почты
svnipigz@sevcavnipi.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гасумов Рамиз Алиджавад-оглы
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка анализатора плотности и пористости образцов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2018 09:30 GMT +306.12.2018 09:3006.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 75841Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка анализатора плотности и пористости образцов
Начальная цена
199 152,54
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, РФ, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, складРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с условиями договора. Доставка входит в стоимость товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
355000, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 419
Адрес местонахождения
355000, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 419
Адрес местонахождения
355000, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 419
Адрес местонахождения
355000, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 419
Адрес местонахождения
355000, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 419
Кол-во: 1.000