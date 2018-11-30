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Наименование закупки
Поставка кассового оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.11.2018 11:48
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21
Почтовый адрес
603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21
Контактный телефон
+7 831 271-94-28
Факс
+7 831 271-94-28
Адрес электронной почты
ntghip@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кассового оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.11.2018 09:00 GMT +330.11.2018 09:0030.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 75836Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кассового оборудования
Начальная цена
55 600,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603096, г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д.21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс не предусмотрен. Расчет за поставленный Товар производится в безналичной форме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания товарной накладной. Поставщик осуществляет доставку и разгрузку Товара собственными силами за счет собственных средств в адрес Заказчика: 603096, г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д. 21, в часы работы Заказчика (с понедельника по пятницу с 8-00 часов до 16-30 часов)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НТГХИП"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НТГХИП"
Адрес местонахождения
603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21
Кол-во: 2.000