Условия договора

Москва,Краснодарский край,Санкт-Петербург, г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп. 2 г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп. 2, лит. А г. Сочи, с. Эсто-Садок, ул. Ачипсинская, д.6/4 Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией, в период с момента подписания Договора до «31» декабря 2018 года. Остальные требования см. проект договора/